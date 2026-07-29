Rechazan creación de Comisión de la Verdad

Debido a que “fragmentaría las investigaciones ministeriales vigentes”, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar improcedente la creación de la Comisión de la Verdad, que ordenó un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas.

A través de un escrito presentado el pasado viernes ante el máximo tribunal del país, familiares de los estudiantes señalaron que la resolución dictada por “el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito pretendió innovar en el ámbito de las reparaciones judiciales; no obstante, salvo error de apreciación de nuestra parte, su análisis adolece de serios vicios de motivación, fundamentación y competencia constitucional que la Suprema Corte debe corregir”.

En el documento firmado por Felipe de la Cruz Sandoval, Socorro Villarreal Moctezuma, Margarito Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, María Micaela Fernández y Hugo Mora Venancio, los padres de los normalistas consideran que la creación de la Comisión de la Verdad duplicaría funciones de los laboratorios forenses y dispersaría recursos económicos indispensables para el esclarecimiento del caso que en septiembre próximo cumple doce años.

Piden revocar criterio

Por lo que, pidieron a la Suprema Corte de Justicia revocar y corregir el criterio interpretativo de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado que, según ello, concedió facultades extraordinarias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y desnaturaliza las que son exclusivas del Ministerio Público Federal.

Indicaron que con esta resolución, el órgano jurisdiccional abandonó su rol de juzgador para transformarse en codiseñador de políticas públicas y gasto público, contraviniendo las facultades exclusivas del Ejecutivo.

Asimismo, mencionaron que el Primer Tribunal presupuso una existencia masiva de tortura, que provocó se excluyeran declaraciones, testimonios e indicios, lo que ocasionó la reposición masiva de procedimientos penales y la liberación de presuntos implicados en el secuestro y desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.