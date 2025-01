Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó que haya una crisis ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia estadounidense, y refirió que “estamos listos”.

En el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2025 que se celebró esta semana, Velasco aseguró que en la SRE llevan muchos meses preparándose para “el momento que estamos viviendo ahora”.

“No solo en el caso de Estados Unidos (EE.UU.), sino también de Canadá. Hemos estado preparando los escenarios que estamos viviendo en este momento. ¿Qué nos ha pedido la presidenta? primero que nada que prioricemos el tema de los y las mexicanas en EE.UU., todas las implicaciones que tiene para ellos la llegada del gobierno del presidente Trump.

“Hay muchas personas que dicen: ‘es que México no va a estar listo, no va a poder, va a haber una crisis’. No es cierto, tenemos ya una experiencia muy importante haciendo frente a este tipo de situaciones”, dijo Velasco al retomar su participación en la REC.

Canciller revisa con UE relaciones políticas

Más tarde, Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, sostuvo una llamada telefónica con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, para dialogar sobre los avances significativos alcanzados hacia la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Este acuerdo establece el marco para las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre México y la UE.

El canciller De la Fuente también revisó con Kallas puntos sobre la cooperación en instancias, como la iniciativa Global Gateway, “que ofrece una oportunidad para colaborar en los proyectos prioritarios de México”.