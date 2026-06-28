Rechazan despenalización del aborto en Yucatán

La Iglesia Católica y las asociaciones provida rechazaron la reforma que despenalizó el aborto en Yucatán y que fue aprobada por unanimidad por los diputados del Congreso del Estado.

El 22 de este mes, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo primero de la Constitución de Yucatán con lo que se da por concluido el proceso legislativo para despenalizar por completo el aborto en la entidad.

Respaldada por legisladores

La iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, quienes avalaron la modificación sin intervenciones en tribuna durante la sesión.

El Pbro. Alejandro Álvarez Gallegos, coordinador de la Pastoral de la Vida, Salud y Adultos Mayores, señaló que la Iglesia mantiene como prioridad la defensa de la vida desde la concepción.

Añadió que la Iglesia promueve el acompañamiento integral a las mujeres mediante apoyo médico, psicológico, social y espiritual, “además de que ofrece atención y alternativas tanto a la madre como al hijo por nacer”.

Un retroceso: Álvarez

“Los cambios legislativos aprobados en el Congreso del Estado representan un retroceso en la protección de la vida; es necesario impulsar mayores redes de apoyo para las mujeres que enfrentan embarazos en condiciones difíciles”, manifestó.

Puntualizó que las políticas públicas deben fortalecer la protección de la maternidad y “crear condiciones que permitan enfrentar los embarazos en situaciones vulnerables sin recurrir a la interrupción”.

Futuras modificaciones

Por su parte, el presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán, Víctor Pinto Brito, afirmó que la reciente reforma constitucional elimina una disposición que anteriormente reconocía la protección de la vida desde la concepción.

Advirtió que, a su juicio, esto podría abrir la puerta a futuras modificaciones legislativas, por ello, “los grupos Provida seguiremos participando en el debate público para expresar su postura respecto a las políticas relacionadas con la protección de la vida y los derechos humanos”.