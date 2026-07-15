Rechazan dichos de titular de la DEA

Tras las declaraciones realizadas por Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quien afirmó que existe una supuesta “conexión” entre los Cárteles y el Gobierno Federal, el Gabinete de Seguridad rechazó los señalamientos.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”.

Abundó que, las investigaciones han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas.

Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas.

Cooperación bilateral

El Gobierno Federal subrayó que mantiene su disposición para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.

Detalló que desde el inicio de la presente administración y hasta el 30 de junio de 2026 se detuvieron 59 mil 582 personas, asegurado 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, entre ellas dos mil 363 kilos y cinco millones 546 mil 100 de pastillas de fentanilo.

Además se inhabilitaron dos mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.