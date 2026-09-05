Rechazan escenario complicado para la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deba prepararse para enfrentar una elección intermedia complicada en 2027, como advirtió la semana pasada el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, quien llamó a los integrantes del partido a alistarse ante el fortalecimiento de la oposición.

Cuestionada sobre si coincidía con el pronóstico de Monreal, la presidenta respondió que “la verdad, no tanto”, y sostuvo que el movimiento que encabeza políticamente mantiene un amplio respaldo ciudadano.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre los posibles resultados electorales de 2027, al señalar que ese proceso corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ya no me toca a mí hablar en particular del resultado de la elección del 27. Ya es un proceso que le tocará al Instituto Nacional Electoral”, afirmó durante su conferencia matutina en Zacatecas.

La mandataria argumentó que el respaldo a Morena se mantiene por los resultados de su administración, sobre todo en materia de programas sociales, seguridad y economía.

“Creo que va muy bien el movimiento del que provenimos. Hay un reconocimiento muy grande”, sostuvo.

Sobre si ve un escenario complicado para Morena en las elecciones de 2027, Sheinbaum evitó asumir que exista un panorama adverso para su movimiento.

“No veo malos escenarios para México. Vamos a decirlo así”, respondió.

No hay campaña sucia

Sheinbaum Pardo advirtió que “no hay ningún grupo de robots en las redes sociales que pueda hacernos daño”. Reiteró que no hay división en la cuarta transformación.

“Nunca va a haber divorcio entre el pueblo y su gobierno. No hay campaña sucia, no hay ningún grupo de robots en las redes sociales que pueda hacernos daño porque estamos unidos, el gobierno y el pueblo de México”, expresó.

Al asegurar que tienen principios y causas, y que no llegaron a gobernar por un asunto particular, la mandataria federal recalcó que no hay división en la cuarta transformación.

“En dos años que llevamos de gobierno, nos seguimos reivindicado con el mismo modelo (de la 4T), con sus características. Porque obviamente somos gobiernos diferentes, pero nuestro modelo es el mismo, no lo abandonamos.

“Ya ven que ahora están con el cuento de que hay divisiones al interno del movimiento de la transformación. ¡No hay ninguna división porque todos creemos en el pueblo de México y en su dignidad! Y así lo quiere el pueblo de México”, declaró.

Programas a 710 mil zacatecanos

Un total de 710 mil zacatecanas y zacatecanos reciben de manera directa los Programas para el Bienestar, con una inversión de 16 mil 393 millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a la entidad como parte de la gira “Honestidad y Resultados”.

La mandataria detalló que Zacatecas tiene una población estimada de un millón 622 mil habitantes, por lo que los programas federales alcanzan a una parte importante de la población mediante pensiones, becas y apoyos destinados al campo, jóvenes, personas con discapacidad y otros sectores.

Entre los beneficiarios se encuentran 212 mil 420 adultos mayores que reciben la pensión correspondiente; 46 mil 923 personas con discapacidad; 14 mil 329 jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro y más de 46 mil mujeres de entre 60 y 64 años que reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Durante el acto realizado en Zacatecas, la presidenta anunció también proyectos de infraestructura, salud, educación, vivienda y agua para la entidad.

Estamos siempre cerca

Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados, la Sheinbaum Pardo aseguró que siempre estará cerca del pueblo de San Luis Potosí, muestra de ello es que en la entidad los Programas para el Bienestar benefician a 981 mil 576 potosinas y potosinos.

“Que sepa el pueblo de San Luis Potosí que estamos aquí siempre cerca de ustedes, que un gobierno que está cerca del pueblo es imposible que alguien le haga daño. Miren que hemos vivido campañas sucias, hemos vivido campañas en redes sociales hechas con bots, con robots comprados con dinero, prácticamente la mayoría de los medios de comunicación en contra del gobierno y andamos con un apoyo del 70 por ciento en el país”.

“Y eso es por no traicionar al pueblo, y que sepan que llevamos los principios del movimiento en el corazón y en el pensamiento: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de San Luis Potosí ni al pueblo de México”, puntualizó.

Señaló que desde la Cuarta Transformación se defiende a México como un país soberano, con libertades, democracia y con justicia social, donde hay distribución de la riqueza, por ello este año se destina a nivel nacional un billón de pesos a los Programas para el Bienestar.