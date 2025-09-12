Rechazan iniciativa para aprobar gestación subrogada

La secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manríquez, rechazó la iniciativa de ley presentada por la bancada del PVEM en el Congreso local, con la que busca aprobar la gestación subrogada en la entidad.

Gómez Manríquez consideró que esta ley debe ser consensuada con los colectivos feministas, porque atenta contra los cuerpos de las mujeres al ser un tema lucrativo.

“Es un rechazo porque es el cuerpo de las mujeres, y si desde la colectividad se llega a decidir otra cosa, sería una reforma consciente, pero que nos tomen en cuenta a todas las mujeres, porque es una situación de nuestros propios cuerpos”, indicó la secretaria de las Mujeres.

Este miércoles, diferentes colectivos feministas exigieron a los diputados rechazar la iniciativa que pretende aprobar la gestación subrogada en Morelos, al señalar que consiste en explotar el cuerpo de las mujeres a través de la firma de un contrato por la cual una mujer se compromete a gestar un embrión, para luego entregar al recién nacido a quienes hayan pagado y renunciar a la patria potestad.