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NacionalNación

Rechazan intento de imposición de Jesús Cantú

Septiembre 05 del 2026

El partido Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León rechazó el intento de imposición de Jesús Cantú Escalante como nuevo secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL), porque la simple propuesta genera dudas.

Advirtió que la autonomía de las instituciones electorales es fundamental para garantizar certeza, imparcialidad y procesos en igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos.

MC explicó que Cantú Escalante ha sido vocero y miembro del cuarto de guerra de la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, funcionario del gobierno morenista, trabajando incluso con Tatiana Clouthier Carrillo, una de las aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por ese movimiento.

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