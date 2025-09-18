Rechazan licencia de 6 meses a jueza penal recién electa

Al advertir que no son válidos los argumentos de la nueva jueza de distrito en materia penal, Irlanda Gabriela Pacheco Torres electa en los comicios del 1º de junio, para solicitar licencia de seis meses sin goce de sueldo, el pleno del Senado no autorizó su separación del cargo.

En su solicitud de licencia del 2 de septiembre de 2025 hasta el 2 de marzo de 2026, la nueva jueza argumenta que desde febrero de 2025 se desempeña como directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México, cargo que no le exigía separarse de sus funciones antes del proceso de la elección judicial.

Argumentó que la importancia de sus responsabilidades actuales requiere un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos administrativos en curso, por lo que la licencia le permitiría concluir sus deberes administrativos.

Sin embargo, por 90 votos a favor del dictamen y 11 abstenciones (del PRI), el Senado consideró que no se justifica la licencia, ya que la jueza tuvo tres meses para dejar su cargo en el Gobierno Federal y su ausencia dejaría un vacío en el Poder Judicial.