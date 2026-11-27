El Gabinete de Seguridad se pronunció en contra de la decisión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de habilitar líneas de denuncia para que ciudadanos reporten a integrantes, socios y funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales en estados como Sinaloa y Jalisco.

“México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio”, expresó en un breve mensaje publicado en sus redes sociales tras el anuncio de la agencia estadounidense.

De acuerdo con esta autoridad, México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad.

“Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”, agregó.

El Gabinete de Seguridad concluyó su mensaje refrendando su compromiso con la cooperación internacional bajo cuatro principios “irrenunciables”: pleno respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, así como cooperación sin subordinación.