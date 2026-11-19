El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, rechazó el llamado que realizaron los expresidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, para que se nombre a la brevedad a la nueva presidenta del órgano, en sustitución de Guadalupe Taddei Zavala.

“Si no hay consenso, sería un despropósito acelerar la emisión de la convocatoria porque estaría cuestionada desde un inicio. Entonces, yo hago votos porque siga el diálogo permanente entre todos los coordinadores parlamentarios. (Hago un llamado), primero, a la prudencia a quienes exigen que la Cámara de Diputados corra urgencia en el nombramiento”, comentó previo al inicio de la sesión ordinaria.

También dijo que no es necesario modificar al Consejo General del INE, como propusieron los expresidentes del órgano electoral, como medida para que el Instituto “recupere la credibilidad”.

“Yo no veo la necesidad, si estamos hablando de que el INE funciona con los 10 consejeros y con la presidenta interina, ¿por qué hablar de querer cambiar a todos los consejeros?”, cuestionó.

Añadió que ve con buenos ojos que continúe al frente Blanca Yassahara Cruz García, mientras no se elija a la nueva presidenta por consenso de todos los grupos parlamentarios.