La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiró este viernes de la mesa de negociación con autoridades federales y estatales ante la ausencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y amagó con realizar paros de 72 horas y exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy no los vemos presentes y eso es una falta de respeto a este gran movimiento con 47 años de lucha”, reprochó Yenny López, secretaria general de la Sección 22, durante el encuentro con funcionarios educativos.

En el segundo día del paro de 48 horas, la dirigente magisterial advirtió que sin la presencia de ambos funcionarios no existen condiciones para instalar la mesa tripartita, pues consideró que ésta carecería de carácter resolutivo.

Recordó que desde la última reunión, celebrada el 16 de octubre, se había planteado la participación del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del mandatario estatal, además de establecer tareas pendientes para las autoridades educativas.

López anunció que el magisterio oaxaqueño continuará con su plan de movilizaciones y emplazará a paros de 72 horas, al tiempo que responsabilizó a los gobiernos federal y estatal de que miles de estudiantes se queden sin clases.

“Hoy no es culpa del magisterio que miles de niños y niñas y adolescentes se queden sin clases en nuestro estado”, sostuvo. La dirigente sindical advirtió que, de no encontrar respuestas a sus demandas por parte de Delgado Carrillo y Jara Cruz, exigirá una mesa de negociación directamente con la presidenta de la República.