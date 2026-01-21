Rechazan nombramiento de Garduño en la SEP

Organizaciones que acompañan a víctimas del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez calificaron como “preocupante” el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Posicionamiento

En un posicionamiento, las organizaciones, representadas por Fundación para la Justicia recordaron que Garduño continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de su actuación como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio de marzo de 2023, que dejó decenas de personas migrantes muertas.

Señalaron que, mientras el proceso judicial sigue abierto, su incorporación a un cargo federal envía un mensaje de falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.