Rechazan persecución política contra dirigente

Dirigentes políticos de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay condenaron la “persecución política” que ha llevado a cabo el Gobierno mexicano en contra de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Unión Cívica Radical (UCR-Argentina del expresidente Raúl Alfonsín, a través de su representante Marcelo García), también repudió la persecución política contra el senador mexicano, quien denunció vínculos de Morena con el narcotráfico.

“El PRI es un partido con más de 80 años de existencia, constructor del Estado Federal mexicano y promotor histórico de la solidaridad y cooperación latinoamericana y caribeña. Alejandro Moreno, líder de la oposición en México, es también presidente de la Coppal, la organización de partidos políticos más amplia e importante del continente, con lo cual su persecución agravia también a los Partidos Políticos Democráticos de América Latina y el Caribe”, dijo.