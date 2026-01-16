Rechazan que ley reduzca pluris y presupuesto

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, no apoyará una reforma electoral que disminuya el número de legisladores plurinominales y que recorte el presupuesto de los partidos políticos, advirtió el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En entrevista, afirmó que esta postura no es nueva, ya que desde que se empezó a hablar de una reforma electoral es público que para el PVEM esos dos temas no están a discusión ni a negociación.

“La postura del Partido Verde es pública, conocida, no estamos de acuerdo ni con la reducción de plurinominales ni con la reducción del presupuesto a los partidos, porque esto va en perjuicio de quienes son minoritarios, exclusivamente, y puede propiciar un desequilibrio en cuanto a lo que puede quien alcanza la mayoría y lo que no le quedaría más remedio que aceptar a los que son una minoría”, recalcó.

Dijo que de lo que se trata una reforma electoral es de que todos tengan las mismas oportunidades, condiciones para difundir sus ideas, realizar capacitación y lo que son las tareas de un partido político.