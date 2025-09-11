Rechazan queja de Layda contra Salinas Pliego

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó no admitir la queja interpuesta por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego al acusarlo de violencia política de género.

La mandataria presentó una queja por mensajes en la red social X en agosto y septiembre de 2023, en los que el empresario presuntamente la amenaza y también se burla de su aspecto físico.

El Tribunal Electoral de Campeche confirmó la decisión del Instituto Local Electoral para admitir la queja por violencia política en razón de género, que fue impugnada por Salinas Pliego.

La magistrada Janine Otálora propuso confirmar la admisión de la denuncia, aunque no obtuvo el respaldo de la mayoría.

Recordó que en un caso similar se pronunció a favor de determinar que el empresario Salinas Pliego también debía ser investigado por violencia política de género, contra la entonces senadora Citlalli Hernández.

En contra del proyecto la magistrada Claudia Valle consideró que los hechos no son de materia electoral, por lo que no le corresponde al Organismo Público Local Electoral (OPLE) investigar este caso.