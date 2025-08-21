Rechazan reforma para prohibir recortes a Seguridad

Diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM, que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, rechazaron una iniciativa del PRI para reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que permitiría establecer la prohibición para hacer reducciones presupuestales en la seguridad del país.

En sesión ordinaria, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jericó Abramo Masso, autor del proyecto, denunció que el pasado 9 de abril presentó dicha iniciativa, la cual planteaba también una reforma al artículo 23 de dicha ley, sin embargo, retiró su propuesta a petición de Morena.

“Me dijeron que la reforma al artículo 23 comprometía el esquema jurídico de la ley existente. Yo accedí a quitarlo y dejar solo la reforma al 58 para que pudiera caminar la aprobación de la reforma. Pese a ello, se busca desechar”, denunció.

La iniciativa establecía que “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestales a las erogaciones en materia de seguridad”.

Durante el debate, el diputado Abramo Masso pidió a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez, reconocer que ella fue quien le pidió bajar la iniciativa a cambio de aprobarla si se hacían algunas modificaciones.

Al respecto, la diputada Merilyn Gómez aseguró que nunca se comprometió a apoyar la aprobación del proyecto.

El legislador tricolor, Jericó Abramo, argumentó que de 2020 a 2025 ha habido un 64 % de incremento acumulado en el presupuesto de seguridad, por lo que sostuvo que no existe riesgo de reducciones.

Tras el debate, la iniciativa se votó en negativo, con un total de 41 votos a favor de rechazar el dictamen y 12 en contra.