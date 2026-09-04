Rechazan reformas fiscal y contra inversión extranjera

Las reformas que discutirán en el Congreso de la Unión, como posiblemente una fiscal, para regular la inversión extranjera directa, normatividad secundaria en materia judicial, generarán más incertidumbre, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante el próximo inicio del Periodo Ordinario de Sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores, el sindicato patronal hizo un llamado a los legisladores para “privilegiar el análisis técnico, el diálogo con el sector productivo y la construcción de acuerdos que garanticen certeza jurídica”.

Todo cambio que se haga “incidirá directamente en la inversión, la innovación, la competitividad y el empleo formal, por lo que su impacto en las empresas, especialmente en las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), debe evaluarse con responsabilidad”.

Efectos transversales

El organismo, a cargo de Juan José Sierra Álvarez, consideró que los cambios que se hagan al Paquete Económico y Miscelánea Fiscal 2027 “tendrán efectos transversales sobre las empresas, especialmente a través de las decisiones fiscales y presupuestarias”.

Por ello, dijo que rechazan “cualquier reforma fiscal que incremente innecesariamente las cargas para las empresas, encarezca la formalidad o desincentive la inversión”, y en ese sentido planteó que se debe dar prioridad a la competitividad, a la generación de empleo, ofrecer certeza a la inversión.

En torno a la propuesta para hacer cambios a la Ley de Inversión Extranjera, la Coparmex dijo que si bien es importante salvaguardar la soberanía nacional, no se puede establecer “un esquema de control y discrecionalidad que podría llegar a comprometer la certeza jurídica y el clima de negocios en México”.

Explicó que “condicionar las inversiones mayores al 49 % en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad, aplicar la negativa ficta ante el silencio administrativo e imponer sanciones desproporcionadas” crearía trabas burocráticas, restaría competitividad y alejaría inversiones.

Además, debe cuidarse que los ajustes a la ley no vayan en contra de los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Regulación de inteligencia artificial, relevante para empresas

Sobre la regulación de la inteligencia artificial, explicó que sería de los asuntos de mayor relevancia para las empresas.

La Coparmex se refirió también a las iniciativas en materia de derechos de autor y propiedad industrial, en torno a las cuales pidió que se “preserve la certeza jurídica y no imponga cargas excesivas a los proveedores de internet, evitando así que se desincentive la inversión y se alteren las condiciones de competencia”.

Ante la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo al Congreso para la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el sindicato patronal explicó que se necesita conciliar la protección ambiental con la certeza jurídica, la viabilidad técnica y el fomento a la inversión, especialmente al tratarse de una ley que articula más de 10 disposiciones en materia ambiental.

Pidió al Congreso abrir “espacios de diálogo y Parlamento Abierto con el sector empresarial para construir un marco moderno, ágil y transparente, que reduzca la sobrerregulación, evite la discrecionalidad en trámites y autorizaciones y fortalezca la competitividad de México con responsabilidad ambiental”.