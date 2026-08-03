Rechazan regular uso de redes sociales

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que los intentos del Gobierno Federal por controlar las redes sociales forman parte de una ruta autoritaria que busca reducir los espacios de libertad, silenciar las críticas y controlar la conversación pública en México.

Señaló que existen riesgos y delitos en el entorno digital que deben atenderse, particularmente aquellos que afectan a niñas, niños y adolescentes; sin embargo, afirmó que ninguna regulación puede utilizarse para censurar opiniones, retirar contenidos críticos o perseguir a quienes cuestionan al poder.

“Una cosa es proteger a las personas frente a fraudes, violencia y delitos digitales, y otra muy distinta darle al gobierno la facultad de decidir qué puede publicarse, qué debe eliminarse y quién tiene derecho a ser escuchado”, sostuvo.

El dirigente nacional del PAN alertó que permitir que las autoridades determinen unilateralmente qué información es verdadera, falsa o inconveniente abriría la puerta a una aplicación política y discrecional de la ley.

“El gobierno no puede ser juez y parte. No puede imponer su propia versión de los hechos y después utilizar el aparato del Estado para desacreditar, perseguir o silenciar a quienes piensan diferente”, expresó.