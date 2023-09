Rechazan ruptura en partido Morena tras resultado de encuesta

El jefe del Ejecutivo federal no descartó reunirse con los aspirantes que perdieron la encuesta interna. Cortesía

A unas horas de que Morena dé a conocer a quién será su candidato o candidata presidencial para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó una ruptura al interior del partido tras darse a conocer los resultados y descartó que sea necesario un proceso de reconciliación, pues aseguró que los seis aspirantes son personas muy responsables y “no son ambiciosos vulgares”.

El jefe del Ejecutivo federal no descartó reunirse con los aspirantes que perdieron la encuesta interna, pues reiteró que “son mis hermanos, ¿cómo no me voy a reunir con ellos?”.

“¿No hay una ruptura?” —se le preguntó. “No va haber ninguna problema, son gente muy responsable, mucho muy responsables”, contestó.

En Palacio Nacional acusó que, a diferencia de su movimiento de transformación, en la oposición se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero o de tener el poder, mientras que en su partido “nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Tenían ganas de que se “deschongaran”

Además, el presidente aseguró que el proceso para esta elección “ha marchado bien” y afirmó que los seis aspirantes se portaron “muy bien”, de quienes destacó que tomaron en cuenta su recomendación de no llevar a cabo debates, pues acusó que sus adversarios tenían ganas de que las “corcholatas” se “agarraran y deschongaran”.

Bastón, símbolo de lucha por los más pobres

En otro tema, López Obrador manifestó que el “bastón de mando” que entregará para la candidatura presidencial de 2024 es un símbolo de la lucha por los más pobres.

Aseguró que es “entregar una responsabilidad que me ha tocado a mí atender”, y que ahora le tocará transferir a la futura coordinadora o coordinador del movimiento de transformación.

“Es un símbolo de los pueblos indígenas, sobre todo de los más pobres del país, y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros esencial, ayudar a los pobres de este país”.

Por otra parte, cuestionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en qué les afecta que se les baje el sueldo en 25 %, cuando los togados —dijo— tienen un salario de 600 mil pesos mensuales.

“¿Qué les puede afectar que digan ‘Voy a aportar 25 % de todo lo que recibo, si recibo 600 mil pesos mensuales? Voy a recibir 25 % menos’, como 450 mil, no 600 mil, qué se van a afectar, y no, se enojan”.

Así también, aseguró que lo fortaleció moralmente el conocer que se redujo la pobreza y la desigualdad en México.