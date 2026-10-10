Rechazan solicitud ciudadana de quitar fuero a Inzunza

El Senado de la República rechazó la solicitud ciudadana, firmada por más de 26 mil personas, de quitarle el fuero al morenista Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos (EUA) de pactar con el narcotráfico, así como también evitó responder a la petición de una audiencia con el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, para exigirle que el legislador enfrente la justicia sin su beneficio político.

En el oficio con fecha del pasado 1 de octubre y compartido por la autora de la petición creada en la plataforma Change.org, Vania Pérez Morales, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se lee que dicha decisión de dejar el escaño corresponde a cada legislador.

“El Senado responde con evasivas”, acusan

La respuesta de la Cámara Alta generó molestia por parte de Vania Pérez Morales, quien en redes sociales expresó: “¡26,183 ciudadanos exigen respuestas y el Senado responde con evasivas!”, debido a que, según explicó, lo que las y los ciudadanos solicitaron fue una audiencia para exigir que el senador Inzunza enfrente la justicia sin fuero político.

“¡Y ni siquiera respondieron a nuestra solicitud de audiencia! La omisión y el silencio frente a acusaciones tan graves también son una forma de complicidad política. ¿Así responde el Senado a más de 26 mil ciudadanos que exigen justicia? ¿Ustedes cómo interpretarían esta respuesta?”, arremetió la extitular del Sistema Nacional Anticorrupción en su cuenta de X.

Buscan prohibir que medicamentos sean promocionados

En otro tema, la senadora panista Laura Esquivel Torres propuso prohibir que los medicamentos sean promocionados comercialmente por “influencers”, o por creadores de contenido que no tengan educación o que no sean médicos de profesión.

La iniciativa plantea reformas a la Ley General de Salud, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la legisladora por Michoacán remarcó que no es adecuado que un “influencer” promocione medicamentos a cambio de una contraprestación económica, regalos, viajes o cualquier otro beneficio.

“Si tu coche se descompone, nunca le preguntarías a un ‘influencer’ cómo arreglarlo, lo lógico es que lo lleves al mecánico. Si tienes un problema legal, no vas con el creador de contenido con más seguidores para que te resuelva el asunto, buscas un abogado. Entonces, ¿por qué deberíamos confiarle nuestra salud a un ‘influencer’ que recibió un pago por recomendarte un medicamento?.

“Y quiero ser muy clara: con esta iniciativa no pretendo censurar a nadie. No busco prohibir que se hable de salud, ni que especialistas o creadores de contenido compartan información básica basada en evidencia”, señaló.

Mi intención, acotó, es evitar que la confianza de millones de personas se utilice para vender medicamentos, porque una recomendación pagada nunca podrá compararse con el criterio de un profesional de la salud.

“Soy consciente que las redes sociales son una herramienta extraordinaria. Nos ayudan a informarnos, a educarnos y a acercarnos unos a otros. También son un espacio donde uno descubre marcas, productos y muchas cosas, que a veces mejoran nuestra vida”, expuso.