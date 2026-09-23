Rechazan uso de El Chapulín Colorado en propaganda

Grupo Chespirito rechazó el uso de la imagen y elementos distintivos de El Chapulín Colorado en propaganda de ningún partido político.

“Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político”, dijo a través de un comunicado.

Por lo que pidió mantener su identidad y el espíritu con el que fueron creados.

¿Usan imagen de Chespirito para propaganda política?

En redes sociales se han difundido imágenes en las que una mujer con chaleco guinda pinta en el asfalto el emblema del personaje televisivo (CH encerrado en un corazón) junto con su silueta y la leyenda: “Nos une”.

Por lo que usuarios en redes sociales han atribuido estas iniciales a Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pues supuestamente buscará encabezar la candidatura del partido por la alcaldía Cuauhtémoc.