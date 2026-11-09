Recibe Cozumel a tres mil ciclistas de 40 países

La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio el banderazo de salida a la 13.ª edición del Gran Fondo New York (GFNY) Cozumel, que congrega a alrededor de tres mil participantes de 40 países y con representación de todos los estados de la República Mexicana.

Por primera vez, en los 13 años de realización de la competencia en la isla asistió una persona titular del Poder Ejecutivo. La mandataria dio la bienvenida a las y los ciclistas y les deseó éxito en el recorrido.

Con este gran fondo, Cozumel y Quintana Roo se consolidan como sede de grandes eventos deportivos de nivel mundial y el Caribe Mexicano como Capital Mundial de las Vacaciones.

La carrera contempla dos distancias; de 154 y 77 kilómetros, y 18 categorías.

Entre los países representados están Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, España, Perú, Alemania, Francia, Colombia, Canadá, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas y México. La participación incluye a 900 mujeres y ciclistas con discapacidad.

Mara Lezama destacó el impulso que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista le da al turismo deportivo como una vía para generar más, ingresos y bienestar.