Recibe Jorge Romero luz verde para reelegirse

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde a que el actual presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, busque la reelección como dirigente del partido, sin que esto perjudique la alternancia y paridad de género.

Los magistrados confirmaron, por mayoría de votos, una resolución del Consejo General del INE que declaró procedentes las modificaciones a los Estatutos de Acción Nacional, relacionadas con reglas que establezcan un mecanismo efectivo de acceso a las mujeres a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Alternancia

La regla validada por el Tribunal Electoral prevé que la presidencia del partido debe alternarse por género. Si una mujer resulta electa, la siguiente convocatoria será abierta a mujeres y hombres, con posibilidad de reelección de la presidenta.

Por el contrario, si un hombre resulta electo en un primer periodo, la siguiente convocatoria será exclusiva para mujeres, aunque permite que el presidente en funciones, actualmente Romero Herrera, compita por una única reelección.

En caso de que Jorge Romero resulte electo para un segundo periodo consecutivo, la siguiente convocatoria deberá ser exclusivamente para mujeres, sin excepción.

En cambio, si una mujer resulta reelecta por un segundo periodo, la convocatoria inmediata será abierta para ambos géneros.

De acuerdo con la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, dicho mecanismo sí garantiza que, al menos, cada seis años una mujer ocupe la presidencia nacional del PAN o de un órgano estatal.