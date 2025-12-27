Recibe Perú asistencia electoral de México

El Jurado Nacional del Elecciones (JNE) de Perú sostiene reuniones con los organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile. Con el primero, la nación andina rompió relaciones diplomáticas en noviembre pasado debido a que el país norteamericano le dio asilo a la exprimera ministra peruana, Betssy Chávez

El objetivo de la asistencia técnica es conocer las estrategias de esos países para organizar debates que le permitan llevar adelante la presentación de las 36 candidaturas presidenciales en los comicios generales de 2026, informó este viernes el máximo órgano electoral del país.

Las reuniones han sido promovidas por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) con representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de Chile.

Los integrantes de los organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile compartieron sus experiencias en la organización y desarrollo de espacios democráticos de diálogo electoral, indicó el JNE que estuvo representado en la cita por el Director Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, Carlos Vilela.