Recibe Profeco quejas por boletos mundialistas

En medio de la Copa Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atendió quejas y dio asesorías relacionadas con dicho evento deportivo, sobre todo por falta de información, servicios deficientes, además de que canalizó denuncias por posibles fraudes a la fiscalía correspondiente.

De acuerdo con el corte al 16 de junio, la Profeco dijo que entre los casos que se atendieron en los primeros seis días del Mundial hubo dos por posibles fraudes de boletos.

La Profeco también dio asesorías para descargar los boletos en los tres estadios que serán sede de partidos de la Copa Mundial 2026.

Del 11 al 16 de julio pasados, la procuraduría atendió 114 reportes de cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes.

También otorgó 280 asesorías por dudas sobre derechos, trámites y canalización a otras autoridades.

Además, con motivo de las fallas que registró la plataforma Vix durante la transmisión de partidos, la Profeco pidió un informe detallado de los hechos, tras recibir 36 quejas de los usuarios.