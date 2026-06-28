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Recibe recomendación IMSS de CNDH por atención

Junio 28 del 2026
El IMSS informó que recibió la recomendación. Cortesía
El IMSS informó que recibió la recomendación. Cortesía

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este sábado que recibió la Recomendación 21/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con hechos registrados en abril de 2024, y señaló que se encuentra dentro del plazo que establece la ley para dar cumplimiento al resolutivo.

A través de la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales, el Instituto refrendó su disposición de cooperar con los propósitos del organismo nacional de derechos humanos y aseguró que atenderá la recomendación conforme a los procedimientos legales correspondientes.

La CNDH emitió la Recomendación 21/2026 tras investigar hechos ocurridos en abril de 2024 y determinar la existencia de presuntas violaciones a derechos humanos vinculadas con la atención brindada por personal del IMSS, por lo que formuló una serie de medidas dirigidas al Instituto para la reparación y no repetición de los hechos.

En su posicionamiento, el Seguro Social indicó que ya recibió formalmente la recomendación y que actualmente se encuentra en el periodo previsto por la normatividad para analizarla y dar respuesta a la autoridad recomendante.

El IMSS reiteró su disposición de colaborar con la CNDH y de atender los requerimientos derivados de la recomendación en el ámbito de sus atribuciones.

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