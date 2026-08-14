Recibe Ruffo atención y medicamentos

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el penal del Altiplano en el Estado de México señalado por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, ha recibido la atención correspondiente conforme a la normatividad y a los lineamientos aplicables a las personas privadas de la libertad, con respeto a sus derechos.

Así lo señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS).

“Respecto al derecho de visita, aunque inicialmente no registró personas en su propuesta de visitantes, por razones humanitarias se autorizó la visita de un familiar, misma que ya se ha llevado a cabo. Asimismo, ha tenido acceso al servicio de llamadas telefónicas conforme a las disposiciones del Centro.

“El OADPRS reitera que Ernesto ’N’ recibe la atención, los servicios y los insumos que le corresponden de acuerdo con la normatividad penitenciaria, en condiciones de respeto a sus derechos y bajo los mismos criterios aplicables a las personas privadas de la libertad en los Centros Federales”, relató la SSPC en una tarjeta informativa.

Desde ingreso ha recibido atención

Detalló que al momento de su ingreso fue canalizado al área de Observación y Clasificación, donde recibió atención de las áreas de Psicología, Medicina, Jurídica, Criminología y Trabajo Social para la integración de su expediente único.

La SSPC indicó que se le proporcionaron insumos básicos de primera necesidad, entre ellos prendas de vestir, calzado y artículos de higiene personal.

Destacó que en materia de salud, ha recibido atención médica general y especializada en medicina interna, geriatría, neumología, urología y oftalmología.

“De igual forma, el Centro Federal le ha suministrado los medicamentos requeridos de acuerdo con sus padecimientos y conforme a los protocolos establecidos”, subrayó la dependencia.

Cabe señalar que el pasado 5 de agosto Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, presentó el “Comité Plural por la libertad de Ernesto Ruffo Appel” y señaló que uno de los objetivos es que la vida de su padre no esté en riesgo.