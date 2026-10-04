Recibe Ruffo visitas en prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue visitado por panistas en su casa, donde cumple prisión domiciliaria en Ensenada tras ser acusado de huachicol fiscal.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Iván Nolasco Cruz, compartió imágenes de su visita a la casa del exmandatario estatal, luego de ser trasladado desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 “El Altiplano”.

“Venimos a visitar a Ernesto Ruffo aquí a su casa, a contagiarnos de su energía, de todo su ánimo y a saber que hay mucho futuro para México”, comentó.

En una foto a lado de Ruffo Appel, Nolasco Cruz escribió que “seguimos creyendo en ti. En la esperanza de un México justo con patria, familia y libertad”.

Además, expresó su admiración por su hija Verónica Ruffo, a la cual calificó como “una mujer de lucha”.

Cabe mencionar que Ernesto Ruffo Appel, que gobernó esta entidad de 1989 a 1995, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente formar parte de una red criminal dedicada al crimen organizado y al contrabando de combustible.

Dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, el pasado 16 de julio cumplimentó una órden de aprehensión contra él, a quien un juez le dictó prisión preventiva en “El Altiplano”.

Pero, debido a su edad y a cuestiones de salud, otro juzgador cambió la medida cautelar por prisión domiciliaria. Este último cambio fue celebrado por Verónica e, inclusive, por el expresidente mexicano, Felipe Calderón.