Recibe Trump a Carlos III

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al rey Carlos III y aseguró que no existe un aliado más cercano para Washington que el Reino Unido.

La visita de Estado, considerada sin precedentes por su despliegue y dimensión, incluyó una ceremonia con honores militares y reuniones bilaterales con la participación de altos funcionarios de ambos países.

“No tenemos aliado más cercano que el Reino Unido”, afirmó Trump, al destacar la histórica relación entre ambas naciones desde la independencia estadounidense.

Según la prensa local, el tono del discurso buscó también suavizar recientes tensiones diplomáticas entre Londres y Washington, especialmente en relación con el conflicto en Irán. “Es un enorme honor tener a la familia real aquí”, agregó.

Carlos III y la reina Camila fueron recibidos por Trump y la primera dama, Melania Trump, en una ceremonia que incluyó salvas de honor, ejecución de himnos y un desfile de unos 300 militares.

Durante su intervención, el mandatario recordó a su madre, de origen escocés, y su admiración por la familia real británica. “Amaba a la reina. Cada vez que aparecía en televisión, mi madre se quedaba pegada a la pantalla”, relató, al tiempo que bromeó sobre su simpatía por el entonces príncipe Carlos.

En un tono distendido, Trump también se refirió al clima lluvioso en Washington como “un hermoso día británico” y elogió la elegancia del monarca, anticipando que su discurso ante el Congreso “impresionará por su sofisticación y su acento”.

Trump ataca al canciller alemán Merz por Irán

Por otra parte, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el canciller alemán Friedrich Merz por su postura sobre Irán y el riesgo nuclear.

“Considera aceptable que Irán tenga un arma nuclear ¡No sabe de qué está hablando! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría como rehén”, escribió Trump en su red social Truth.

El mandatario agregó que está tomando medidas frente a Teherán que, a su juicio, otros líderes deberían haber adoptado hace tiempo.

Las declaraciones se producen luego de que Merz señalara el lunes que Irán había “humillado” a Estados Unidos en el actual escenario de tensión internacional.