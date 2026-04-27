Reciben a deportado de EE. UU. acusado de trata

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se encargó del proceso de recibir en el país a José Luis “N”, quien fue deportado de Estados Unidos por su probable participación en delitos de trata de personas y explotación sexual agravada.

La deportación fue coordinada con la oficina de enlace de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la embajada de los Estados Unidos en México.

Informaron que derivado al trabajo cooperativo internacional, fue como se logró la deportación controlada del hombre en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, José Luis “N” desde el 2017 hasta el 2024 sometió a una víctima a explotación sexual en Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Oaxaca y Houston, Texas.