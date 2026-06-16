Reciben beneficio de alfabetización jornaleros

A través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), un total de 958 jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes reciben actualmente servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria en distintas entidades del país, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia destacó que esta estrategia busca atender a personas trabajadoras del campo que se encuentran en condición de rezago educativo, garantizando que la movilidad laboral no represente un obstáculo para ejercer su derecho a la educación y concluir sus estudios de nivel básico.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló en un comunicado que el INEA permite a las personas educandas presentar módulos educativos y exámenes de acreditación en diferentes estados de la república, de acuerdo con sus tiempos de estudio y condiciones de movilidad, para que puedan avanzar en su formación sin interrumpir sus actividades laborales.

Indicó que el instituto ofrece diversas modalidades de estudio, materiales educativos accesibles y horarios flexibles para quienes no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir o concluir la primaria y secundaria.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, explicó que entre las alternativas disponibles se encuentra la plataforma AprendeINEA, mediante la cual jóvenes y adultos pueden cursar primaria y secundaria a distancia utilizando una computadora, tableta o teléfono celular.