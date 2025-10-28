Reciben con honores a Trump en Japón

Los rascacielos emblemáticos de Tokio se iluminaron con los colores de la bandera estadounidense, mientras Donald Trump era recibido con honores dignos de un monarca.

Apelando al conocido gusto del expresidente por el lujo y el protocolo, Japón le ofreció una bienvenida de carácter real antes del esperado encuentro con la primera ministra, Sanae Takaichi, la ultraconservadora considerada la “Dama de Hierro” asiática.

El encuentro, cargado de simbolismo, llega en un momento clave para ambos líderes. En línea con la presión que ya ejerce sobre los socios de la OTAN, Trump busca insistir en que Japón aumente su gasto en defensa y acelere los compromisos de inversión por 550 mil millones de dólares en Estados Unidos, acordados en el marco del pacto comercial que fija aranceles del 15%.