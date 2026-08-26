Reciben denuncias contra funcionarios por despojos

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) ha recibido 8 denuncias por presuntas omisiones y corrupción en casos de despojo, a través de las cuales se investiga a 14 funcionarios.

La titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, informó esta mañana que desde que se puso en marcha la estrategia contra el despojo, el pasado 5 de agosto, y hasta el 23 del mismo mes, se han iniciado 8 expedientes en el área de Asuntos Internos.

“Nos han denunciado por omisiones; en algunos casos dicen que existe la posibilidad de corrupción. En esos casos estamos derivando a la Fiscalía de Delitos de Corrupción; es una fiscalía como tal que tiene cierta autonomía, pero muy importante, muchos de estos casos nos han pedido que se abran por la vía de Asuntos Internos”, dijo Alcalde Luján, durante su informe mensual de resultados.

Bertha Alcalde mencionó que las denuncias son en contra de ministerios públicos, que en su mayoría son por el tiempo que tardaron en atender el caso, en lograr el aseguramiento de un inmueble y otro tipo de casos.

Informó que por estos casos no se ha suspendido a ningún funcionario; sin embargo, las investigaciones siguen abiertas.