Reciben iniciativa de Ley de Equilibrio Ecológico

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la iniciativa de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Dicha legislación fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para actualizar el marco jurídico vigente desde 1988.

La finalidad es incluir problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de los ecosistemas.

La presidenta del Senado detalló que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para que sea discutida y, en su caso, aprobada en el período ordinario de sesiones, que iniciará en próximo 1.º de septiembre.

“Informo que el día de hoy recibimos la iniciativa de la presidenta @Claudiashein para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis”, publicó Castillo en su cuenta de X.

Cabe destacar que el pasado 26 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa que propone actualizar y fortalecer las capacidades del Estado mexicano en materia ambiental, con base en 10 principios:

Que el patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; que no puede haber justicia social sin justicia ambiental; prevenir antes que reparar; conservar y restaurar para construir futuro; el conocimiento para sustentar las acciones ambientales y gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.