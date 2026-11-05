Reciben pliego petitorio de jubilados de San Lázaro

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, dio a conocer que recibieron el pliego petitorio de los jubilados del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Después de una reunión con representantes de los manifestantes, dijo que acordaron reunirse el próximo 12 de noviembre con la finalidad de proponer una solución al retiro del apoyo económico de 11 mil 992 pesos mensuales, en abril pasado.

Dijo que no estaba enterado del retiro del apoyo económico a los jubilados, desde hace ocho meses, el cual derivó en amparo indirecto 22/72/2021, y en un laudo condenatorio en cumplimiento de sentencia ejecutoriada, dictada en el expediente laboral 5049/09.

Indicó que estudiarán si es posible incorporar los recursos pedidos por los jubilados, en el Presupuesto de la Cámara de Diputados para el próximo año.

Jubilados bloquean acceso a San Lázaro

Este miércoles, jubilados sindicalizados de la Cámara Baja bloquearon todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, para exigir presupuesto para reactivar el numeral 23.

Se trata de un Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, por el que recibían 11 mil 992 pesos mensuales aproximadamente, y que les fueron cancelados en abril de este año.

De acuerdo con los manifestantes, la cancelación del numeral 23 afecta a 400 jubilados sindicalizados poque dejaron de recibir el apoyo económico mensual y despensa, así como la ayuda anual para anteojos y pasajes.