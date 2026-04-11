Reciben reforma para facultar a la SICT construir hospitales

El Senado de la República recibió la minuta de la Cámara de Diputados con el fin de facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para construir, equipar y rehabilitar hospitales y clínicas.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que este viernes se recibió la minuta que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo es fortalecer las facultades de la SICT y mejorar la coordinación con otras autoridades federales alusivo a las obras públicas.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la senadora indicó que el documento se turnará a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y posterior dictaminación, de acuerdo con lo que indica el marco legal.

La minuta, que responde a una iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, otorga atribuciones a la SICT en obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud.

De esta manera, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a solicitud de las autoridades federales competentes, podrá intervenir en la construcción, rehabilitación, reconstrucción, equipamiento, reforzamiento, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.