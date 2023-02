Recibirá Adán estafeta de AMLO en el 2024

En su gira por el estado de Querétaro, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, expresó ante los medios de comunicación que será en octubre cuando decida si participará en las elecciones presidenciales de 2024; sin embargo, de antemano se sabe que es uno de los favoritos de Morena para la sucesión presidencial.

Respecto al método de la encuesta interna que hará su partido, el encargado de la política interna del país precisó que la aceptará y confía en ella, por lo que será en octubre cuando hable abiertamente de sus aspiraciones presidenciales.

“Pues es el método que decidieron los militantes de Morena, y claro que lo aceptamos y confiamos en él”, respondió el tabasqueño al tiempo de agregar que la primera encuesta será aplicada entre agosto y septiembre, y la segunda en noviembre.

Asimismo, señaló que en la primera semana de diciembre de este año se dará a conocer el nombre del candidato, por lo que las y los interesados deberán renunciar a sus cargos públicos, de acuerdo con lo que establece la legislación.

Al negar que las giras que ha realizado por el país para promover reformas a las Fuerzas Armadas o en materia electoral tengan como finalidad su promoción personal, el titular de la Segob expresó: “No, no, no, no; es parte de mi trabajo, lo que pasa es que no estaban acostumbrados a que el secretario de Gobernación mantenga interlocución directa con los ciudadanos”, advirtió.