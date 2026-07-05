Reclama filtración de fotos defensa de Gilda Lozoya

La jueza de Control, Nora Ileana García Peralta, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación por la filtración a medios de comunicación de fotografías y un video de la detención de la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, que el viernes fue puesta en libertad provisional.

Lo anterior, derivado de la inconformidad manifestada por la defensa de Gilda Lozoya Austin por la difusión de dicho material en el que se ve a la mujer detenida, esposada y resguardada por agentes de la Marina y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante la audiencia del viernes, el abogado Alejandro Rojas Pruneda se quejó de que se violentaron derechos humanos y se estigmatizó a su defendida, Gilda Susana, con la exhibición de su imagen.

Ante la jueza electa por voto popular, Nora Ileana García Peralta, el litigante acusó que al salir de la primera audiencia realizada el jueves en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, ya no solo eran fotografías de la captura, sino un video del momento en el que una agente de Interpol lee sus derechos a su cliente esposada, tras ser detenida cuando arribaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedente de Ámsterdam, la capital de los Países Bajos.

Molesto, el abogado hizo referencia sin nombrarlo de que al extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, se le protegió su identidad luego de ser abatido por el Ejército y la Guardia Nacional (GN) en Tapalpa, Jalisco, en febrero de este año.

Y sin abundar aseguró que en caso de su también defendido, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se difundió información y “se generaron atentados”.