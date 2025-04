Reclaman a Noroña postura sobre Teuchitlán

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) protestaron y encararon al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien reprocharon sus declaraciones en las que puso en duda que las prendas encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pertenezcan a personas privadas de su vida en ese lugar.

Al acudir a esa institución para dictar la conferencia magistral “Las reformas desde la izquierda” y sostener un intercambio de opiniones con la comunidad estudiantil, el legislador de Morena fue recibido con pancartas y zapatos que estudiantes colocaron frente al presídium. “Estos no son zapatos de desaparecidos”, señaló de inmediato el senador, lo que encendió los ánimos.

Fernández Noroña reiteró en varias ocasiones en que fue cuestionado que hasta ahora no hay evidencias de que Teuchitlán había un campo de exterminio y acusó a “la derecha” y a los medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones sobre el tema y a los estudiantes del CIDE de replicar la campaña de infundidos en su contra.

“¿Por qué no se toman la molestia de ir a mis declaraciones en el video? Los reto a que lo hagan, porque mienten, porque no es cierto, porque yo no dije lo que los medios dicen, porque trucaron el video, porque lo editaron, porque hicieron y han hecho una campaña canalla con el tema”, aseguró.

“Sostengo que lo del rancho ha sido un manejo verdaderamente deleznable de la derecha. No es cierto que haya sido un campo de exterminio ahí. Yo lo que dije es: ¿que estén aquí los zapatos quiere decir que sean de personas desaparecidas? En este caso sabemos perfectamente que no lo son”.