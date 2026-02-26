Reclaman cuerpo de “El Mencho”

El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, que fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reclamado por un representante jurídico de familiares del hoy occiso.

La FGR informó que recibió un escrito, entregado por el que dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.

“El Mencho”, fue detenido el domingo en Tapalpa, Jalisco, donde resultó herido de gravedad junto con dos integrantes del CJNG, quienes fallecieron durante el traslado vía aérea a la Ciudad de México.

En esa ocasión la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de República (FGR), Fuerzas Especiales del Ejército planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa.

En la zona intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional (GN) para lograr la detención de “El Mencho”.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.