Recomienda AMLO “no despreciar al pueblo”

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los siguientes gobernantes “no despreciar al pueblo”, esta opinión prevé plasmarla en su próximo libro.

En ese sentido, López Obrador aseguró que “el volúmen no es autobiográfico, sino que abordará su experiencia política. Su propósito, aseguró, es “que ayude, que contribuya en la formación de jóvenes que quieran dedicarse al noble oficio de la política, porque hay lecciones en todo un proceso como el que hemos vivido nosotros”.

Añadió que la lección principal que quiere legar se sintetiza en una frase “del gran presidente Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

“Una lección es que no se les vaya a ocurrir despreciar al pueblo. Para los jóvenes: no vayan a pensar que el pueblo no existe, como los políticos corruptos”, enfatizó el tabasqueño. “Para transformar se necesita del respaldo del pueblo y la gente apoya si ve que el gobierno es de ellos, que es su gobierno, si no, por muy bueno que sea el gobernante”, la mayoría no lo respaldará, advirtió.

Posteriormente el ejecutivo Nacional aseguró que si bien los empresarios, banqueros y clases medias “ya están entendiendo más” el trasfondo de transformación que impulsa su gobierno, parte de esos sectores se opusieron en distintos momentos a que llegara a la presidencia, por lo que, dijo, fue gracias a la mayoría del pueblo que consiguió llegar al gobierno.