Recomienda López Obrador cuidar la transformación

En la recta final de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se sentaron las bases de la transformación, sin embargo, a pesar de confiar en la continuidad, aseveró que hay que cuidar la transformación.

El jefe del Ejecutivo Federal expresó su satisfacción “porque estoy cerrando este ciclo”, por lo que insistió en que no hay que tener mucho amor ni al poder ni al dinero, “eso es un consejo fraterno para nuestros semejantes, que no les importe tanto lo material, no es la felicidad”.

Más adelante, López Obrador añadió “que se tenga lo que se requiera, bienestar con nosotros mismos, moderación en el dinero y lo mismo en el poder. Si algunos gobernantes se hubieran retirado a tiempo no iban a terminar como tiranos”.

En fechas recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de los mayores logros en su administración fue la disminución en la pobreza y en la discriminación.

Esto se pudo alcanzar a pesar de que se enfrentaron factores como la pandemia y los efectos del desequilibrio mundial por la guerra de Rusia y Ucrania.