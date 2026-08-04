Recomiendan fijar la edad mínima para tener redes

Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de liderazgo en la Universidad de Nueva York, recomendó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijar en 16 años la edad mínima para poder tener redes sociales.

En enlace a la conferencia mañanera y en medio del debate nacional sobre el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar en México, el especialista señaló que tener redes sociales es algo totalmente inapropiado para menores por los peligros que se pueden presentar ahí.

Señaló que se debe de separar a los alumnos de sus teléfonos durante toda la jornada escolar.

“La segunda medida que están adoptando líderes de todo mundo es elevar 16 años la edad mínima para tener cuentas en redes sociales. Las redes sociales son totalmente inapropiadas para los niños.

“Hablar con desconocidos es una actividad para adultos, la pornografía es cosa de adultos, comprar drogas en línea es cosa de adultos. Sin embargo, todos nuestros hijos están expuestos regularmente a los peligros cuando abren cuentas en Instagram, TikTok o Snapchat, por eso les recomiendo a ustedes proteger a los niños de México contra productos de consumos defectuosos, productos diseñados para crear adicción en niños, no para evitarles”.

En Palacio Nacional, el especialista exhortó al gobierno mexicano a seguir el “valiente ejemplo” de Australia, quien prohibió el uso de celulares en menores de 16 años y restringió su uso en escuelas, y que resultó en una reducción del 30 %.

“Lograr cualquier cambio en el comportamiento de los adolescentes en solo seis meses es un gran logro”.