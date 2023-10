Reconoce AMLO la gestión de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo hecho por Claudia Sheinbaum durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México.

“No quiero que se vaya a malinterpretar, pero qué jefa de Gobierno, Sheinbaum, mejor que todos los que hemos sido jefes de gobierno, muy buena, mucho muy buena”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre temas relacionados con la capital del país.

Y ante una pregunta sobre qué opina respecto a que el gobernador García haya solicitado licencia al cargo para buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece, López Obrador señaló:

“Yo apoyo a Samuel, porque es el gobernador de Nuevo León; además hemos tenido una buena relación, de respeto, aun cuando somos de organizaciones, o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada. No puedo decir más que eso. La parte política electoral ya no me corresponde. Nada más desearle lo mejor a Samuel”.

Hay presupuesto para atender a damnificados

Al manifestar que “no están solos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se cuenta con el presupuesto para atender a los damnificados que dejó el huracán Otis en Guerrero y que estos no padezcan por falta de alimentos y otras necesidades.

Al encabezar la supervisión de programas sociales del Gobierno Federal, acompañado por la gobernadora Delfina Gómez, López Obrador afirmó que se cuenta con presupuesto porque bajo su gobierno se ha cortado de tajo la corrupción que “imperaba” en sexenios pasados.

Aseguró que bajo su gobierno no se permite que “unos cuantos” se roben el dinero del puedo.

Asimismo, aseguró que se avisó a tiempo la llegada del huracán Otis, categoría 5, a Acapulco, Guerrero y que el gobierno de Evelyn Salgado (Morena) actuó bien alertando a la población.

“Sí se avisó con tiempo. Uno, que está demostrado técnica, científicamente, pueden preguntar si son periodistas profesionales no tendenciosos ni amargados, pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario, que les digan qué antecedentes hay, de cómo se precipita tan rápido…

“Se hablaba de categoría 3, que podía llegar a 4, y de repente que va a impactar”, comentó.

El presidente López Obrador dijo que no faltó difusión, porque todo el tiempo se estuvo informando sobre el huracán, pero “no se imaginaban que iba a ser mucho más fuerte de lo que se pensaba”.