Reconoce AMLO orden en selección de candidatos

El presidente de México se dijo satisfecho con los resultados, al tiempo que aseguró que en este proceso no hay dedazo. CP

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho por los resultados del proceso de selección de candidatos de Morena; asimismo, destacó la urbanidad política con la que reaccionaron los protagonistas.

En ese sentido, López Obrador expresó: “Esto es una muestra de urbanidad política, es un ejemplo para que en México se lleven a cabo estos procesos ordenados, sin violencia, donde no predomine la ambición, porque se va entendiendo que lo más importante es luchar en beneficio del pueblo y de la nación. Hay que luchar por causas justas, no por cargos, no es la política un negocio lucrativo. La política no es para ambiciosos, la política es para servir”.

De igual manera, se refirió al comportamiento de algunos aspirantes varones, quienes estuvieron a la altura de las circunstancias y cedieron los espacios a las mujeres. Destacó también el papel de la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

“Estoy contento. También deseo lo mismo para el caso de la elección de los posibles candidatos de los otros partidos”.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo se refirió nuevamente que en este proceso no va a haber dedazo ni tapado, acarreados o simulación.

Anuncia iniciativa

Por otra parte López Obrador anunció este domingo 10 compromisos para Baja California antes de que termine su gobierno, en el que incluye el envío de una iniciativa de ley al Congreso para mantener en ambas fronteras la reducción del IVA y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 50%.