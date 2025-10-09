Reconoce cifras alarmantes de robo en carreteras

El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) propuso crear una Unidad Especializada de Seguridad en Carreteras, dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Guardia Nacional.

En su iniciativa señaló que es necesario que la Sedena organice y opere la investigación y combate de delitos en las carreteras del país, mediante la unidad, ante los reportes de “cifras alarmantes de robo de vehículos automotores”.

“Es necesario establecer que la seguridad pública y el combate al delito en carreteras son de jurisdicción federal, por lo que se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional como actores clave en la administración de estas vías, reconociendo sus atribuciones en materia de seguridad”, refiere el documento.

Detalla que el robo de unidades de transporte es uno de los delitos de mayor impacto en las carreteras federales, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) “reporta cifras alarmantes de robo de vehículos automotores”.

Por ejemplo, en 2023 se registraron 137 mil 386 unidades robadas a nivel nacional, y hasta agosto de 2025, la cifra ya alcanzaba las 78 mil 282 unidades. “Es particularmente preocupante la modalidad con violencia, que representa una proporción significativa de estos delitos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los conductores y pasajeros”, especifica la iniciativa.

La propuesta del diputado morenista plantea modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Guardia Nacional.