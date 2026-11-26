Senadores de Morena y la oposición reconocieron la necesidad de legislar para corregir la contradicción entre dos artículos de la Constitución que establecen mecanismos distintos para determinar quién debe ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relevo de Hugo Aguilar.

En principio, los legisladores coincidieron en que el Poder Legislativo deberá intervenir para resolver la antinomia jurídica y evitar que el conflicto termine enfrentando a los ministros del máximo tribunal.

Saúl Monreal, senador de Morena, sostuvo que debe unificarse un criterio mediante un proceso de diálogo entre el Senado, la Cámara de Diputados y representantes del Poder Judicial.

Incluso reconoció el problema se origina porque la reforma judicial dejó disposiciones contradictorias y reconoció que las modificaciones constitucionales son perfectibles y deben ajustarse conforme se detectan conflictos durante su aplicación.

Desde la oposición, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, cuestionó que la reunión entre ministros y legisladores de Morena se realizara a puerta cerrada y sin convocar a las fuerzas políticas opositoras.

La senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, consideró que la contradicción fue advertida desde que se discutieron las reformas, pero no se corrigió.

Atribuyó la falta de solución a diferencias internas de Morena y sostuvo que la mayoría legislativa tiene la responsabilidad de resolver el problema, pues actualmente concentra las decisiones en ambas cámaras.

Viggiano también cuestionó la exclusión del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano de la reunión con los ministros y advirtió sobre el debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Se reunirán conpresidente de SCJN

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, confirmó que el próximo lunes sostendrá una reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. En el encuentro también participará el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, con el objetivo de analizar una nueva propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el titular del máximo tribunal.