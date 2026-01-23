Reconoce Consejo detención de El Botox

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció las acciones del Gobierno Federal contra la extorsión al sector agroalimentario, tras la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, en Michoacán.

En un comunicado, el organismo destacó la labor de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, al señalar que esta acción representa un avance en el combate a delitos de alto impacto como la extorsión y el cobro de piso.

Prácticas criminales

El CNA indicó que prácticas criminales como la extorsión afectaron de manera directa a productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario, particularmente en regiones productivas del país.

Señaló que operativos de este tipo muestran resultados concretos y envían una señal sobre la posibilidad de recuperar la seguridad y el Estado de derecho, por lo que consideró necesario replicarlos de forma coordinada en otras entidades donde persisten estos delitos.