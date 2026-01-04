Reconoce consultora al AICM por puntualidad

La disminución de las operaciones en horarios saturados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde 2023, así como la reordenación de la utilización de los slots (horarios de despegue y aterrizaje), ha rendido frutos en términos de puntualidad.

El año pasado, el AICM se colocó como el tercer aeropuerto más puntual del mundo, con 86.5 % de los vuelos de salida realizados a tiempo o dentro de los 15 minutos antes o después de la hora programada, de acuerdo con el informe 2025 On-Time Performance Review de la consultora Cirium. Es el segundo año consecutivo que el Benito Juárez recibe este reconocimiento.

Los aeropuertos más puntuales a nivel global fueron Arturo Merino Benítez, en Santiago, Chile, y el King Khalid, en Riyadh, Arabia Saudita.

El año pasado, el AICM reconoció que la mejora en la puntualidad de sus operaciones se debió en parte a la reordenación de slots y horarios de vuelos de salida.

Por su parte, Aeroméxico también repitió, por segundo año consecutivo, como la aerolínea más puntual del mundo, con 90 % de sus operaciones realizadas a tiempo, según Cirium.

La aerolínea mexicana operó 188 mil 859 vuelos en 23 países durante el año pasado. Cirium considera un vuelo puntual cuando llega dentro de los 14:59 minutos de la hora programada a la puerta de embarque.

Mike Malik, director de Marketing de Cirium, comentó que Aeroméxico tiene una sólida operación y el año pasado puso en funcionamiento una cantidad significativa de aviones 737/9 MAX, lo cual incrementó la flota, pero el volumen de pasajeros y el número de vuelos disminuyó un poco, lo que contribuyó a mejorar su puntualidad.