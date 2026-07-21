Reconoce Escalante a tiendas de autoservicio

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reconoció a las tiendas de autoservicio porque la mayoría vende la canasta básica de 24 productos en menos de 910 pesos.

Escalante también destacó el seguimiento a la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, que está en 27.06 por litro de diésel a nivel nacional.

En seguimiento al precio de la canasta básica, reportó que la más barata se encontró en Hermosillo, Sonora, con un precio de 743 pesos, mientras la más cara en Tijuana, Baja California, con un costo de 922.30 pesos.

“Están todas por debajo de los 910 pesos, estas son las tiendas de autoservicio que tienen presencia nacional”, dijo al mencionar a Soriana, La Comer, Walmart y Chedraui.

Aseguró que se sigue con el monitoreo de los precios de las gasolinas, además que hay una mesa permanente encabezada por la Secretaría de Energía que trabaja todos los días con el sector.